Сто лет Семену Урусову: как фронтовик открыл первую промышленную нефть Сибири

бригада Семена Урусова | Фото: ООО "МНП "Геодата" бригада Семена Урусова | Фото: ООО "МНП "Геодата"

100 лет со дня рождения Семена Урусова исполняется 4 января 2026 года. Человека, чье имя навсегда вписано в историю освоения нефтяных богатств Западной Сибири. Именно его бригада 21 июня 1960 года получила из скважины № 6 на берегу реки Конды первый в регионе фонтан легкой промышленной нефти с дебитом 300 тонн в сутки.

Семен Урусов прошел непростой путь от рядового солдата до Героя Социалистического Труда. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, воевал в составе 181‑го стрелкового полка 291‑й стрелковой Гатчинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. За проявленную храбрость в уличных боях за польский город Беутен (Бытом) был награжден медалью "За боевые заслуги". После войны окончил курсы буровых мастеров и посвятил себя геологоразведке.

Первые годы работы в отрасли были непростыми. В воспоминаниях Урусов писал: "Десять лет бесплодных поисков! Трудных, хлопотных, суровых. Оборудование тогда было менее мощное, бурильный инструмент плохой. Бурили ротором. Турбобуров не имели. Аварии на буровых были обычным явлением". Но именно в те годы закладывались основы будущего успеха.

Переломный момент наступил летом 1959 года, когда начальник Тюменского территориального геологического управления Юрий Эрвье вызвал Урусова в Тюмень: "Наша сейсморазведка, – сказал он, – обнаружила в верховьях реки Конды нефтегазоносные структуры. Вот на их открытие мы и собираемся послать вашу бригаду".

Бригада отправилась в таежную глухомань – в поселок Шаим, который тогда даже не был обозначен на карте Тюменской области. Началась напряженная работа: монтаж вышки, бурение первых скважин.

Скважина № 2 дала первые признаки нефти: сквозь налитую в ствол воду пробились блестящие черные пузырьки. С каждой минутой их становилось больше – и вскоре на поверхности зазмеился тонкий ручеек маслянистой жидкости.

"Я не выдержал и закричал что есть духу: "Нефть! Нефть!", – вспоминал позже Семен Урусов. Его возглас стал сигналом для всей бригады: геологи, бурильщики и техники разом заговорили, закричали, бросились обнимать друг друга.

Особенно бурно отреагировал геолог Александр Завьялов. Он подбежал к ручейку, набрал пригоршни нефти и вымазал лицо. "Обычай, – пояснил он, сияя от счастья. – Мажьтесь, ребята, удача будет!" Коллеги последовали его примеру: вскоре вокруг скважины ходили "трубочисты" с черными от нефти лицами, смеясь и поздравляя друг друга.

Это был еще не фонтан, а лишь робкий ручеек. Но для бригады Урусова он стал первым осязаемым доказательством: тюменская земля действительно хранит в своих недрах черное золото. Именно этот момент, по словам самого Урусова, окончательно укрепил его веру в успех и предопределил дальнейшую судьбу – навсегда связать ее с разведкой недр.

Уверенность в наличии тюменской нефти укрепилась после бурения скважины № 7, которая дала уже около трех кубометров нефти. Но главным триумфом стала скважина № 6. "Забурились здесь в мае 1960 г., а в июне приступили к испытанию. Долго она молчала, не подавала признаков жизни, а потом расщедрилась и наградила нас первым в Западной Сибири фонтаном. 300 кубометров в сутки!" – рассказывал Урусов.

Радиограмма начальника Шаимской нефтеразведочной экспедиции Михаила Шалавина начальнику геологического управления Юрию Эрвье от 21 июня 1960 года подтверждала масштаб события: "Скважина Р‑6 фонтанировала через 5‑дюймовую обсадную колонну… с дебитом 350-500 тонн в сутки".

Успех бригады Урусова стал отправной точкой для масштабного освоения нефтяных месторождений Западной Сибири. Уже через месяц приказом Главгеологии РСФСР несколько комплексных геологоразведочных экспедиций были переименованы в нефтеразведочные – это означало официальный переход к целенаправленному поиску нефти и газа.

| Фото: ООО "МНП "Геодата" | Фото: ООО "МНП "Геодата"

За выдающиеся успехи в деле открытия и разведки месторождений полезных ископаемых в 1962 году Семену Урусову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". В 1979 году он получил диплом и нагрудный знак "Первооткрыватель месторождения" – за Южно‑Сургутское месторождение.

Имя Урусова увековечено в названиях улиц в Урае и Пыть‑Яхе. Он подготовил более 50 бурильщиков и буровых мастеров, став наставником для целого поколения геологов. Его бригада добилась самой высокой в СССР скорости проходки в разведочном бурении, 30 раз занимала призовые места в республиканских соревнованиях и пять раз получала Красное знамя Мингео РСФСР.

Сегодня, спустя сто лет со дня рождения Семена Урусова, его подвиг напоминает о том, как упорство, профессионализм и вера в успех способны превратить сельскохозяйственную провинцию в нефтяную столицу России.

Материал подготовлен при информационной поддержке ООО "МНП "Геодата".

Инна Кондрашкина