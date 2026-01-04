Тюменцу понадобилась помощь врачей после протезирования сердечного клапана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помощь специалистов понадобилась тюменцу через три года после протезирования сердечного клапана.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ№1, 46-летний пациент перенес операцию по реконструкции сердечного клапана из собственных тканей. А спустя некоторое время его с острым коронарным синдромом привезли на скорой в больницу.

Команда кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов, специалистов среднего и младшего медицинского персонала выполнила оперативное вмешательство в срочном порядке, установив на этот раз механический протез. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, ему предстоит пожизненная терапия.

Еще одна похожая история случилась и с жительницей Ялуторовска, которая также перенесла ранее операцию по замене клапанов сердца биологическими протезами. На обследовании в ОКБ № 1 на УЗИ обнаружилось, что с течением времени вышли из строя все три клапана и требуется их замена. Операция длилась более 8 часов, из которых три пациентка была на искусственном кровообращении. Сразу после вмешательства сердце запустилось.

"Достаточно редко пациентам выполняется репротезирование сразу всех трёх протезов. Сложность заключается в продолжительности операции с достаточно длительной реабилитацией" - комментирует сердечно-сосудистый хирург Владлен Приходько.