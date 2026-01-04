  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцу понадобилась помощь врачей после протезирования сердечного клапана

Общество, 09:59 04 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помощь специалистов понадобилась тюменцу через три года после протезирования сердечного клапана.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ№1, 46-летний пациент перенес операцию по реконструкции сердечного клапана из собственных тканей. А спустя некоторое время его с острым коронарным синдромом привезли на скорой в больницу.

Команда кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов, специалистов среднего и младшего медицинского персонала выполнила оперативное вмешательство в срочном порядке, установив на этот раз механический протез. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, ему предстоит пожизненная терапия.

Еще одна похожая история случилась и с жительницей Ялуторовска, которая также перенесла ранее операцию по замене клапанов сердца биологическими протезами. На обследовании в ОКБ № 1 на УЗИ обнаружилось, что с течением времени вышли из строя все три клапана и требуется их замена. Операция длилась более 8 часов, из которых три пациентка была на искусственном кровообращении. Сразу после вмешательства сердце запустилось.

"Достаточно редко пациентам выполняется репротезирование сразу всех трёх протезов. Сложность заключается в продолжительности операции с достаточно длительной реабилитацией" - комментирует сердечно-сосудистый хирург Владлен Приходько.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровье , кардиология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 04.01.2026Тюменцы после праздников чаще перепродают косметику и парфюмерию
14:22 04.01.2026Персональная выставка Ольги Самосюк откроется во Дворце Наместника в Тобольске
13:56 04.01.2026В конкурсе на соискание премии "Индустрия" могут поучаствовать тюменцы
13:29 04.01.2026Тюменцы могут сохранить новогоднюю елку для высадки в открытый грунт

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора