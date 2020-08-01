Тюменским родителям рассказали, как организуют работу учреждений допобразования
Для проведения занятий в творческих кружках и учреждениях дополнительного образования должно быть сформировано новое расписание, позволяющее разделять потоки участников, сообщил начальник управления финансов и развития отрасли областного департамента культуры Олег Мальцан.
По его словам, на занятиях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Во всех помещениях следует регулярно проводить проветривание и санитарную обработку.
"Важное условие для родителей, которые будут приводить детей на занятия в учреждения дополнительного образования. Теперь сопровождающим запрещено дожидаться детей с занятий в помещениях учреждений", - отметил Олег Мальцан.
В читальных залах библиотек посетители могут находиться не более двух часов. Это связано с необходимостью регулярной санобработки помещений.
Евгений Бабенко