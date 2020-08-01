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Тюменским родителям рассказали, как организуют работу учреждений допобразования

Общество, 12:49 31 августа 2020

edu.gov.ru

Для проведения занятий в творческих кружках и учреждениях дополнительного образования должно быть сформировано новое расписание, позволяющее разделять потоки участников, сообщил начальник управления финансов и развития отрасли областного департамента культуры Олег Мальцан.

По его словам, на занятиях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Во всех помещениях следует регулярно проводить проветривание и санитарную обработку.

"Важное условие для родителей, которые будут приводить детей на занятия в учреждения дополнительного образования. Теперь сопровождающим запрещено дожидаться детей с занятий в помещениях учреждений", - отметил Олег Мальцан.

В читальных залах библиотек посетители могут находиться не более двух часов. Это связано с необходимостью регулярной санобработки помещений.

Евгений Бабенко

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# допобразование , Олег Мальцан

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