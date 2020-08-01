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Итоги акции "Собери ребенка в школу" подвели в Тюмени

Общество, 18:43 31 августа 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 20 тюменских детей подготовились к новому учебному году в рамках акции "Собери ребенка в школу", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Партнеры акции организовали праздничную программу на территории Центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова", где с гостями провели физкультразминку, а также угостили их фруктами и сладостями. Ребятам предложили сделать стрижки или заплести объемные косы у мастеров. Каждый ребенок получил школьный рюкзак.

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"Подготовить детей к началу учебного года — не только очень ответственное мероприятие, но и высокозатратное. Поэтому ежегодно мы вместе с нашим партнером "Росводоканал Тюмень" поддерживаем семьи, которым нужна помощь. Хочется, чтобы у каждого ребенка был позитивный настрой перед школой, а День знаний всегда был радостным и приятным событием", – считает заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова.

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# акция , благотворительность , учебный год

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