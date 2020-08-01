Клещи покусали более семидесяти тюменцев в минувшую неделю

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

76 тюменцев, в том числе 25 детей, обратились в областную инфекционную клиническую больницу по поводу укусов клещей за минувшую неделю, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Всего с начала сезона клещи покусали 6 тыс. 493 жителя Тюмени, из которых 1 тыс. 337 – несовершеннолетние.

При посещении лесов тюменцам рекомендуют надевать закрытую одежду. Рубашка должна быть с длинными рукавами, концы брюк заправлены в носки и сапоги. Голову и шею закрывать косынкой, капюшоном. Для защиты от клещей использовать репелленты.

"Особе внимание следует уделить детям – тем, кто помладше, сложно объяснить про правильность ношения одежды. За этим должны следить взрослые. Может стоит ограничить походы в лес с малышами. Если все же ребенок побывал в лесу, обязательно проведите тщательный осмотр. При обнаружении клеща нужно обратиться в медучреждение", – рассказала главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

По-прежнему тюменцы могут поставить прививку от клещевого энцефалита. Ускоренную вакцинацию нужно завершить за две недели до выхода на местность, где можно встретиться с клещом.

Заразиться инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлекать клеща. Лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение.