Туристско-информационный центр Visit Tyumen начал работать в центре Тюмени

| Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Туристско-информационный центр Visit Tyumen открылся в Тюмени на первом этаже ЦУМа 30 августа. Здесь можно получить предложения по экскурсиям, турам, узнать информацию о событиях, базах отдыха, термальных курортах и праздниках, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

По мнению директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александра Сидорова, открытие центра подтвердило переход региона на качественно новый уровень привлекательности и интереса для туристов. Глава Тюмени Руслан Кухарук добавил, что благодаря событию сделан еще один шаг в развитии города и рассказал о своих любимых местах в исторической части города.

| Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова считает, что регион обладает мощным культурно-историческим наследием.

"Каждая эпоха развития сибирского края, тюменского региона отличается огромными результатами, которые известны далеко за пределами нашего города и региона. В туристско-информационном центре собрана вся информация, в том числе по событийным и развлекательным мероприятиям, есть театральная афиша, информация о различных экскурсиях, выездах, отдыхе на термальных источниках. Другими словами, здесь можно узнать все об отдыхе в Тюменской области", – пояснила она.

| Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

По данным департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, жители страны проявляют большой интерес к культурному наследию Сибири, изучают историю нефтегазового освоения тюменского края, посещают лечебные термальные курорты, удивляются красоте природы и высоко ценят качественную инфраструктуру региона. В 2019 году Тюменскую область посетили более 3 млн человек.