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30 кубометров отходов собрали тюменцы на берегу Андреевского озера

Общество, 19:16 31 августа 2020

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Около 30 кубометров мусора собрали тюменцы на пляже озера Андреевское во время субботника 30 августа, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Регоператор бесплатно вывез его на обработку на тюменский мусоросортировочный завод. Полезные компоненты отправят на вторичную переработку, а неперерабатываемый остаток утилизируют.

"Добровольцы обратились к нам с просьбой оказать содействие в проведении мероприятия. Ранее они уже проводили самостоятельно сбор мусора, но поняли, что вопреки бытующему мнению, мало просто убрать. Любой мусор должен быть вывезен и правильно обработан, если мы не хотим забывать об экологической стороне вопроса", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Отходы - почти четыре больших бункера для крупногабаритного мусора - оставили после себя отдыхающие с открытия купального сезона. В 2019 году во время масштабной уборки за день было собрано меньше мусора, чем сейчас.

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