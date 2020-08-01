Горячее питание в школах Казанского района организуют на четырех переменах

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Горячее питание в средних школах Казанского района в новом учебном году будет организовано на четырех переменах. Ранее ограничивались двумя переменами. Все это делается для того чтобы развезти потоки школьников с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник отдела образования администрации Казанского района Елена Ломовицкая.

"Горячее питание в школах Казанского района было всегда. Даже в начальных школах. В них нет пищеблоков, потому что здания маленькие, но организовывали горячее питание всегда. Из ближайших средних или основных школ им поставляется термоса. Сухие пайки у нас предусмотрены только для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. И еще у нас есть дети на комбинированном питании. С 2008 года дети с овз частично посещают занятия в школе, они получали по заявлению родителей, получали горячее питание, а те дни, которые не посещали школу – сухие пайки. Это программа частичной интеграции", - рассказала она.

Нововведение учебного года – организация бесплатного питание учащихся 1 – 4 классов. По словам начальника отдела образования администрации Казанского района, средства на эти цели поступили в бюджет муниципалитета. Помимо того, чтобы младшеклассники будут питаться бесплатно, их обеды витаминизируют.

"Будет горячее блюдо, третье блюдо и фрукты. Меню разработано. Для учащихся 1 - 4 классов организовываем бесплатное питание, которое оценивается в среднем - 80 рублей. У нас есть организатор питания, предприниматель. Он провел расчет, часть средств даже удалось сэкономить, поэтому и решили добавить фрукты", - отметила Елена Ломовицкая.

Анжела Лебедева