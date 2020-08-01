В ялуторовском проекте "Займись спортом" участвовали 644 человека

| Фото: АНО "Точка" Ялуторовска | Фото: АНО "Точка" Ялуторовска

644 человека приняли участие в проекте "Займись спортом" в Ялуторовске со 2 июля по 29 августа. Как заметили авторы программы, предполагалось охватить занятиями спортом 500 ялуторовчан.

На трех дворовых площадках города каждый вторник и четверг для детей инструкторы проводили занятия по кроссфиту, воркауту, дворовым играм. Тренировки проходили совершенно бесплатно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Автор проекта "Займись спортом", руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова напомнила, что реализовать программу активного досуга детей в городских дворах удалось благодаря субсидии, которую они получили по итогам конкурса среди НКО Ялуторовска.

"Мы получили субсидию по итогам конкурсного отбора в администрации Ялуторовска на проведение социально-значимого мероприятия. Наш проект востребован. Сумма поддержки составила 200 тысяч рублей, этих средств хватит, чтобы организовать весь процесс", - сказала Светлана Ефимова.

Как заверила организатор оздоровительной программы, в 2021 году инструкторы опять придут во дворы Ялуторовска, будут приобщать детей к занятиям споротом. Проект "Займись спортом" пользуется у ялуторовчан большой популярностью.

Анжела Лебедева