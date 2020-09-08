208 лет назад произошло Бородинское сражение

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

8 сентября 1812 года завершилось Бородинское сражение - важнейшая битва Отечественной войны.

После сражения под Смоленском отступление русской армии продолжилось. Это вызвало открытое недовольство в стране. Под давлением общественного мнения Александр I назначил Михаила Кутузова главнокомандующим русской армией. В задачу Кутузова входило не только остановить дальнейшее продвижение Наполеона, но и изгнать его из российских пределов. Он также придерживался тактики отступления, однако армия и вся страна ждали от него решающего сражения. Генеральную битву было решено дать у с. Бородино, в 124 километрах от Москвы. Русская армия подошла к селу Бородино 22 августа. С левого фланга Бородинское поле прикрывал труднопроходимый Утицкий лес, а на правом, проходившем по берегу р. Колочи, были воздвигнуты Масловские флеши - земляные стреловидные укрепления. В центре позиции также были выстроены укрепления, получившие разные названия: Центральной, Курганной высоты, или батареи Раевского. На левом фланге были возведены Семеновские (Багратионовы) флеши. Впереди всей позиции, с левого фланга, у деревни Шевардино, также начал строиться редут, который должен был играть роль передового укрепления. Однако подошедшая армия Наполеона после ожесточенного боя 24 августа сумела им овладеть.

Наполеон решил нанести свой главный удар по левому флангу русской армии, для чего ночью 26 августа (7 сентября) 1812 года перевел основные силы через р. Колочу, оставив для прикрытия собственного левого фланга лишь несколько кавалерийских и пехотных частей. Сражение началось в пять часов на позицию лейб-гвардии Егерского полка у с. Бородина. Французы овладели этим пунктом, но это был отвлекающий маневр. Свой главный удар Наполеон обрушил против армии Багратиона и несколько раз атаковал Семеновские флеши. Части 2-й армии героически сражались против превосходящего по численности противника. Лишь к девяти часам наполеоновские армии окончательно овладели укреплениями русского левого фланга, а попытавшийся в это время организовать очередную контратаку Багратион был смертельно ранен.

После захвата флешей основная борьба развернулась за центр русской позиции - батарею Раевского. В полдень Кутузов направил казаков генерала от кавалерии Матвея Платова и кавалерийский корпус генерал-адъютанта Фёдора Уварова в тыл левого фланга Наполеона. Рейд русской конницы позволил отвлечь внимание Наполеона и на несколько часов задержал новый штурм французами ослабленного русского центра. Воспользовавшись передышкой, Барклай-де-Толли перегруппировал силы и выставил на переднюю линию свежие войска. Лишь в два часа дня наполеоновские части предприняли третью попытку овладеть батареей Раевского. Действия наполеоновской пехоты и конницы привели к успеху, вскоре французы окончательно захватили и это укрепление. Русские войска отошли, но прорвать новый фронт их обороны противник так и не смог, несмотря на все усилия двух кавалерийских корпусов.

Французы смогли достичь тактических успехов на всех основных направлениях - русские армии были вынуждены оставить первоначальные позиции и отступить примерно на один км. Но прорвать оборону русских войск наполеоновским частям так и не удалось. Поредевшие русские полки стояли насмерть, готовые отразить новые атаки. Наполеон же, несмотря на настоятельные просьбы своих маршалов, так и не рискнул бросить для завершающего удара свой последний резерв - двадцатитысячную Старую гвардию. Интенсивная артиллерийская перестрелка велась до самого вечера, а потом французские части были отведены на исходные рубежи. Победить русскую армию не удалось.

В оценке этого сражения точнее всего был сам Наполеон, сказав: "Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу. А русские стяжали славу быть непобежденными".

По информации Российского военно-исторического общества