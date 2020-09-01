Двенадцать НКО Тюменской области поддержали президентскими грантами

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

12 некоммерческих организаций Тюменской области получат финансирование на общую сумму более 18 млн рублей по итогам специального конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. Реализация проектов начинается с 1 сентября, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Конкурс проходил по трем направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Семь из 12 тюменских проектов-победителей были представлены в направлении "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан". Самый большой грант среди региональных инициатив - почти 3 млн рублей - получил проект "Мобильная служба проката технических средств реабилитации" Тюменской областной региональной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Всего по итогам трех конкурсов 2020 года 65 тюменских СО НКО стали победителями президентских грантов, сумма их грантовой поддержки составила более 89 млн рублей.