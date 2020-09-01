Завершена реконструкция первой очереди Велижанских водоочистных сооружений

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Пусконаладочные работы на Велижанских водоочистных сооружениях в Тюмени вошли в завершающую стадию, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Проведены гидравлические испытания, санированы вновь построенные аэраторы, загружен и промыт новый фильтрующий состав на скорых фильтрах, внедрен комплекс автоматизированных систем.

"После реконструкции первая очередь Велижанских сооружений будет очищать до 70 тысяч кубометров воды в сутки. Это серьезная нагрузка на бетон, поэтому гидроизоляции мы уделили особое внимание. Станция очистки оснащена самым современным оборудованием, а ее работа полностью автоматизирована", - рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Тюмень" Артур Багаутдинов.

В основе технологии очистки скважинной воды на обновленных сооружениях - дегазация и фильтрация. В фильтрах использована инновационная смешанная загрузка, состоящая из природных пюралюзитов и карбонатов, позволяющих очищать воду на молекулярном уровне, и зернистого кварцевого песка.

Комплекс реконструированных скорых фильтров и сооружения аэрации-дегазации позволит очистить подземную воду от газов, в том числе аммиака и сероводорода, высокие концентрации которых содержатся в подземных источниках региона, повысить качество очистки от железа, марганца и других элементов.

После запуска первой очереди Велижанских водоочистных сооружений начнется реконструкция второй очереди. После завершения запланированных работ модернизированный объект сможет подавать в город до 140 тыс. кубометров чистой воды в сутки.