  • 1 сентября 20201.09.2020вторник
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Воду в тюменских домах избавили от неприятного запаха

Общество, 18:05 01 сентября 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Посторонний запах водопроводной воды, поступающей в город с Метелевского водозабора, устранили специалисты "Росводоканал Тюмень", сообщает пресс-служба компании.

Проведена технологическая наладка оборудования, в фильтры дополнительно загружено восемь тонн активированного угля.

"Изменения запаха питьевой воды связаны с сезонными изменениями воды в Туре. Критическое снижение, а потом резкий подъем уровня реки стали причиной появления болотистого травянистого запаха в воде. Принятые меры позволили значительно снизить интенсивность постороннего запаха. В период присутствия запаха вода соответствовала нормативным требованиям по химическим, органолептическим и микробиологическим показателям. Безопасность воды подтверждена исследованиями аккредитованной лаборатории", - пояснил главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин.

Сезонные изменения в р. Тура не впервые становятся причиной снижения качества воды. Посторонние запахи отмечались весной и осенью 2016 и 2017 годов. Для кардинального решения проблемы "Росводоканал Тюмень" проводит реконструкцию водоочистных сооружений. В Метелево завершен комплекс работ по модернизации оборудования обеззараживания, автоматизирована система подачи реагентов. В ближайшей перспективе будет проведена реконструкция смесителей, отстойников и скорых фильтров. Планируется также дополнительное внедрение блока угольных фильтров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 01.09.2020Астрономическая неделя порадует тюменцев новым метеорным потоком
18:27 01.09.2020На вопросы о школьном питании отвечают по горячей линии
18:05 01.09.2020Воду в тюменских домах избавили от неприятного запаха
17:54 01.09.2020Победители конкурса #Мойтюменскийученик получат оригинальные букеты