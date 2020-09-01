Тюменские предприниматели изучили экспортный маркетинг

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В рамках семинара "Маркетинг как часть экспортного проекта" получены необходимые знания для проработки комплексной стратегии по маркетинговому продвижению нашего программного продукта. Теперь взяли цель на увеличение территории присутствия нашего ПО в зарубежных странах. Об этом сказал исполнительный директор компании "Ликорис", производство программного обеспечения для химических лабораторий Александр Знаменщиков.

20 августа в Тюменском Технопарке успешно прошел семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта", организованный Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Торгово-промышленной палатой для 13 Тюменских компаний, в рамках курса АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр" (далее – АО РЭЦ) "Жизненный цикл экспортного проекта".

"На семинаре были последовательно изучены элементы комплекса маркетинга 4P (Product - товар, Price - цена, Place - место, Promotion - продвижение), специфика продвижения товаров и услуг с учетом межкультурных особенностей разных стран, а также государственная поддержка "экспортного маркетинга". Обучение было построено по принципу "60% теории - 40% практики", участники получили знания и на месте отработали их на практике, решая задачи и кейсы" - прокомментировал Петр Глухов, федеральный тренер АО РЭЦ.

Обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области проходит на безвозмездной основе. По окончании семинара слушатели получают сертификат от АО "Российский Экспортный Центр".

На данный момент Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Торгово-промышленной палатой Тюменской области проведены 3 семинара из одиннадцати в 2020 году. Следующий семинар "Финансовые инструменты экспорта" пройдет 25 сентября. Заявки принимаются по форме: https://docs.google.com/forms/d/168D_VTRHLKbQmS5K3zdlSkTOgSkNai3gbEn3bkub4dY/edit

Контактные лица: Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" – Екатерина Ульянцева +7 (912) 927 92 16; Ulyanceva@iato.ru www.tecrus.ru, Instagram: @export.tmn.

Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru.