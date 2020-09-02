В спортшколе Сладовского района начнут тренировать родителей спортсменов

| Фото: администрация Сладковского района ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района ВКонтакте

Поднимут со "скамейки запасных" и увлекут спортом родителей своих воспитанников тренеры спортшколы "Темп" Сладковского района. Вместе с коллегами из 43 регионов они включились в инициативу "Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем" федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Наша задача - привлечь к систематическим занятиям родителей, которые по часу-полтора ожидают своих детей с тренировок. Сами взрослые идею поддержали, мы ведь ранее уже устраивали совместные семейные спортивные игры. Стартуем с середины сентября, инструкторы-методисты начнут проводить занятия по суставной гимнастике, общефизической подготовке в тренажерном зале, а также на свежем воздухе на спортплощадке в шаговой доступности. Конечно, развитие проекта будет зависеть от эпидемиологической обстановки", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" педагог-организатор спортивной школы "Темп" Павел Харапонов.

Программа для взрослых рассчитана на два месяца, запланировано 16 занятий дважды в неделю. Ожидается до 30 участников, тренировки для них бесплатные. Федеральные организаторы проекта снабдят сладковцев спортинвентарем - мячами, скакалками и другими предметами.

Татьяна Ковалева