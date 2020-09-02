Тюменских мастериц ждут на международном фестивале ремесел

| Фото: фестиваль "Сибирь мастеровая" | Фото: фестиваль "Сибирь мастеровая"

Мастерицам Тюменской области предлагают стать участницами III Международный Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины", который пройдет в Москве 3-5 ноября.

По информации регионального департамента культуры, участие в нем примут мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники и представители других творческих направлений из 85 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Регистрация на события уже открыта на официальном сайте.

Фестиваль станет уникальной площадкой для объединения женщин разных конфессий и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии. В рамках мероприятия пройдут показы этномоды, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги с участием российских и международных экспертов. Кроме того, в деловую программу войдут круглые столы, панельные дискуссии, презентации компаний и В2В встречи.

Трехдневный формат события позволит международному жюри оценить и выбрать победителей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках. Победителей отметят дипломами, кубками, призами и подарками.