Воспитанники "Кванториума" создали модели танка Т-34 и биплана ПО-2

| фото пресс-службы Дворца творчества и спорта "Пионер" | фото пресс-службы Дворца творчества и спорта "Пионер"

Воспитанники технопарка "Кванториум" из Тюмени присоединились к детскому фестивалю моделей военной техники. Ученики объединения "Автомодельный спорт" изготовили модели танка Т-34, учащиеся направления "Судомодельный спорт" сконструировали торпедный катер типа "Комсомолец". Модель биплана ПО-2 выполнили любители авиамодельного спорта, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

Принять участие в фестивале могут все желающие по 3 сентября включительно. Это может быть изделие из любого материала или рисунок на бумаге. Фотографию готового изделия необходимо опубликовать в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram, отметить Дворец "Пионер" (ВКонтакте — @pioner_tmn, в Инстаграме — @pioner_72) и детский технопарк "Кванториум" (@kvantorium_tyumen). Также нужно указать хэштег #ТЕХНОПИОНЕР.

Желающие могут посмотреть мастер-класс от педагога дополнительного образования отделения технического творчества Андрея Тарасова. Он не только показывает миниатюрные модельные копии военной техники, но и рассказывает об истории Великой Победы.