Литературный конкурс памяти Владислава Крапивина объявил музей Победы

Литературный конкурс памяти Владислава Крапивина объявил Музей Победы | Фото: Музей Победы во ВКонтакте Литературный конкурс памяти Владислава Крапивина объявил Музей Победы | Фото: Музей Победы во ВКонтакте

Конкурс рассказов памяти Владислава Крапивина запускает музей Победы. Литературное состязание посвящено известному писателю, автору замечательных книг для школьников, которого не стало 1 сентября.

По информации организаторов, в конкурсе могут участвовать школьники от 7 до 18 лет. Для этого нужно написать рассказ о дружбе и взаимовыручке - качествах, которым учил в своих произведениях Крапивин.

Работы примут до 10 октября, а итоги подведут 14 октября – в день рождения писателя.

Жюри определит три лучшие работы, авторам которых подарят билеты на экскурсию по уникальной экспозиции #ПодвигНарода. Каждый победитель сможет пригласить пятерых друзей.

Заполнить заявку здесь. Вопросы можно задать по почте deti@cmvov.ru.