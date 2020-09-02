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Литературный конкурс памяти Владислава Крапивина объявил музей Победы

Общество, 11:52 02 сентября 2020

Музей Победы во ВКонтакте Литературный конкурс памяти Владислава Крапивина объявил Музей Победы | Фото: Музей Победы во ВКонтакте

Конкурс рассказов памяти Владислава Крапивина запускает музей Победы. Литературное состязание посвящено известному писателю, автору замечательных книг для школьников, которого не стало 1 сентября.

По информации организаторов, в конкурсе могут участвовать школьники от 7 до 18 лет. Для этого нужно написать рассказ о дружбе и взаимовыручке - качествах, которым учил в своих произведениях Крапивин.

Работы примут до 10 октября, а итоги подведут 14 октября – в день рождения писателя.

Жюри определит три лучшие работы, авторам которых подарят билеты на экскурсию по уникальной экспозиции #ПодвигНарода. Каждый победитель сможет пригласить пятерых друзей.

Заполнить заявку здесь. Вопросы можно задать по почте deti@cmvov.ru.

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# Владислав Крапивин , конкурс , литература

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