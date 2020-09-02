В Аромашевском районе действует восемь охотничьих хозяйств

| Фото: Александр Барабанщиков | Фото: Александр Барабанщиков

Восемь участков предоставлено охотпользователям в аренду в Аромашевском районе в 2020 году, сообщает администрация района.

На каждом участке трудоустроены егеря, которые прошли дополнительное обучение. Начальник управления сельского хозяйства Светлана Волкова посетила охотхозяйство "Кречет" на территории Малиновского, Сорочкинского, Слободчиковского сельских поселений. Руководит охотхозяйством Дмитрий Соколов.

Производственный инспектор Владимир Загваздин провел экскурсию по охотхозяйству. В аренде у "Кречета" - 28,9 тыс. га охотничьих угодий. Охотхозяйство занимается охраной объектов животного мира и проводит биотехнические мероприятия, которые включают в себя обустройство кормушек для животных и наличие солонцов. Весной был проведен посев кормовых полей горохоовсяной смеси и подсолнечника. Зимой инспекторы будут прокладывать тропы и подкармливать животных.