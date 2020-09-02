Тюменцам предлагают записать видео ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Акцию "Сохраним мир" запустил центр внешкольной работы "Дзержинец". Принять участие в создании тематических видеороликов может любой желающий.

До 15 сентября детям с родителями предлагают записать пяти-десятисекундные видео, где ребята высказывают негативное отношение к терроризму, призывают к миру.

Ролики можно выслать на WhatsApp или Viber по телефону: 8-950-480-68-70.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью центра внешкольной работы "Дзержинец" Мунис Мустафаев, все видео обработают и соединят между собой. Их будут транслировать на городских площадках, также работы опубликуют в социальных сетях.

Отметим, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. По всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Инна Пахомова