Арт-объект на тему добровольчества появится в поселке Боровский

| Фото: предоставлено авторами проекта | Фото: предоставлено авторами проекта

Арт-объект на тему добровольчества появится на территории парковой зоны на ул. Советская, 4 в пос. Боровский.

Ранее проект "Сквер добровольцев" волонтерского отряда пос. Боровский был поддержан на областном грантовом конкурсе "Творить добро просто". На его реализацию выделили 17 тыс. рублей.

Выделенные средства потратят на закупку краски. Сейчас готовится эскиз, делают замеры.

"На территории парка расположено старое неэксплуатируемое здание. Оно портит вид. У ребят появилась идея создать арт-объект и привлечь тем самым внимание к идее добровольчества. При создании арт-объекта будут использоваться все четыре стены здания", — рассказала корреспонденту один из руководителей проекта, специалист молодежного центра "Поколение", руководитель волонтерского отряда "Прогресс" Элина Сабируллина.

В создании арт-объекта планируют задействовать как можно больше желающих. По словам Элины Сабируллиной, такой проект был реализован в других муниципальных образованиях Тюменского района. Так, в Каскаре есть арт-объект, в создании которого принимали участие местные жители, молодые семьи. "Так же планируем привлечь не только добровольцев, команду проекта, но и всех желающих", — добавила Элина Сабируллина.

В дальнейшем планируется благоустройство территории парковой зоны на ул. Советская. Арт-объект - лишь малая часть этой работы. Элина Сабируллина отметила, что проект неспроста носит название "Сквер добровольцев", здесь находится досуговое учреждение, в котором собираются волонтеры, занимаются дети.

Инна Пахомова