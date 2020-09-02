Проект благоустройства Центрального парка в Заводоуковске - победитель конкурса Минстроя

| Фото: из сообщества для обсуждения и совместной разработки проекта благоустройства Центрального парка Заводоуковска ВКонтакте | Фото: из сообщества для обсуждения и совместной разработки проекта благоустройства Центрального парка Заводоуковска ВКонтакте

Проект по благоустройству территории Центрального парка в Заводоуковске с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который организовал Минстрой РФ.

Проект парка учитывает историю и символы города. Например, предусмотрены площадки “Поле пшеницы” и “Элеватор” с видом на город. Также в проекте - создать амфитеатр, танцевальную площадку, фотозону “Среди злаков”, где предлагается сажать различные типы злаковых в зависимости от времени года. Не обошлось без спортивной зоны с тренажерами, сеткой для бадминтона и игровой зоной. Многосезонная детская площадка в парке не будет разделена на возрастные группы. Также предусмотрен веревочный парк, для которого ищут инвестора. Есть зона с навесом с разными видами качелей.

Заседание федеральной комиссии, на котором подвели итоги конкурса, состоялось в конце августа. Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Из них победителями стали 160 проектов. В 2021-2022 годах более 60 регионов получат субсидии на реализацию конкурсных объектов. Напомним, что согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы будет увеличен в два раза — с пяти до десяти миллиардов рублей.

Как отметили члены федеральной комиссии, качество заявок растет: за прошедшие годы в ряде субъектов сформировались сильные команды из специалистов различных сфер, которые представляют на конкурс проработанные, качественные идеи, активно вовлекают и опрашивают жителей. Наибольшее число проектов по итогам четвертого конкурса будет реализовано в республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской и Тверской областях.

"Увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет ощутимой поддержкой нашим малым городам, которые составляют абсолютное большинство — из 1 тысячи 118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим. Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку. Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов", — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей. Полностью завершены 84 проекта – победители 2018 и 2019 годов.

Оценка проектов включает пять ключевых равнозначных критерия: жюри оценивают качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель — степень и разнообразие форм участия граждан, сообщает пресс-служба Минстроя.