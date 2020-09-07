Стартовал прием заявок на конкурс "Формула хороших дел"

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Стартовал прием заявок на конкурсы программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Заявки принимаются до 25 октября, сообщает пресс-служба СИБУРа.

"Вызовы новой реальности, связанные в том числе с пандемией, наглядно продемонстрировали особую важность системной взаимовыручки и взаимопомощи. Для нас эта ситуация послужила очередным подтверждением правильности выбранного курса в области устойчивого развития СИБУРа, реализации и поддержки социальных инициатив в рамках программы "Формула хороших дел". В сложной ситуации компания и участники программы объединили усилия, нашли оптимальные форматы и решения, проявили доверие и гибкость. Открывая прием заявок на конкурсы, мы рассчитываем на активизацию совместной работы по преобразованию социальной среды в регионах деятельности СИБУРа. Компания продолжит поддержку проектов, направленных на создание новых возможностей и повышение качества жизни", – сказал директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров.

Грантовый конкурс социально значимых проектов проходит в 15 городах деятельности СИБУРа. К участию в нем приглашают некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы.

Актуальные регламенты конкурсов опубликованы на сайте программы.

Заявки принимают в электронном виде на сайте.

По всем вопросам участия в конкурсах необходимо обращаться к координаторам программы "Формула хороших дел": грантовый конкурс: grant@formula-hd.ru; конкурс межрегиональных проектов: project@formula-hd.ru.