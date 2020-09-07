Фестиваль "Осенняя рапсодия" пройдет на открытых площадках

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Фестиваль "Осенняя рапсодия" стартует в Тюмени 8 сентября. Программа рассчитана на четыре дня, концерты в этом году впервые пройдут на отрытых площадках, сообщает городской департамент культуры.

Откроет фестиваль Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова. Коллектив выступит в новом арт-пространстве "Время Победы" (Масловский взвоз, напротив Конторы пароходства). Концерт начнется в 18 часов.

9 сентября в 18 часов программу продолжит концерт Тюменского духового оркестра. Он также состоится в арт-пространстве "Время Победы". 11 сентября в 18 часов там же пройдет концерт фольклорного ансамбля "Росстань".

Закрытие фестиваля состоится в ивент-парке "Алебашево". 13 сентября в 18 часов здесь выступит вокал-бэнд "Матрица".

Во время всех выступлений будет организована онлайн-трансляция в группе "Общегородские официальные мероприятия" в соцсети "Вконтакте". Вход на концерты свободный.