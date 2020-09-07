Школа юных краеведов в Тюмени возобновит свою работу

| Фото: пресс-служба дворца «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца «Пионер»

Областное объединение учащихся Школа юных краеведов "Тюменский следопыт" возобновит свою работу с середины сентября. Все занятия, включая посещения архивов и музеев, экскурсии и круглые столы, будут проводиться дистанционно на платформе Zoom, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

16 сентября в 14 часов на базе Ембаевского сельского музея пройдет занятие по золотному шитью Тобольской губернии. Для школьников подготовят презентацию выставки "Живопись иглой", посвященной ремеслу монахинь Иоанно-Введенского женского монастыря. Также состоятся мастер-класс для членов клуба юных краеведов при местном музее, презентация образцов золотошвейного ремесла бухарцев и сибирских татар из фондов Ембаевского сельского музея.

Дистанционное занятие, посвященное реставрации объекта исторического наследия села Ембаево - двухэтажного каменного дома на ул. Советской, 88, состоится 23 сентября в 14 часов. Предметом разговора на встрече станет история возведения и использования дома, особенности его архитектуры, в частности дореволюционные принципы планирования подобных усадеб и технологии их строительства.

30 сентября в 14 часов на базе Государственного архива социально-политической истории Тюменской области пройдет занятие "Моя история" – методика поиска документов по генеалогии". Юные краеведы ознакомятся с содержанием фондов, возможностями и порядком работы с источниками госархива.

7 октября Школа юных краеведов организует пешую экскурсию по историческому центру Тюмени "Декор памятников деревянного зодчества Тюмени: традиции и особенности". Экскурсия пройдет виртуально в рамках областной детско-юношеской краеведческой экспедиции "Околица".

На 16 октября запланирован круглый стол "Декор деревянного зодчества малых родин". В нем примут участие представители Тюмени, с. Бархатово Исетского района, с. Ембаево и с. Чикча Тюменского района, с. Ярково.

Заявки на участие в мероприятиях Школы юных краеведов принимаются на e-mail: fielsergiusz@yandex.ru, filsg@pioner.ru.