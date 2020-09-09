От тюменцев примут заявки на проект "Горячее сердце"

| Фото: Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Прием представлений на награждение граждан открывает в восьмой раз Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце", сообщает Минпросвещения России.

Подать заявки можно до 1 декабря на официальном сайте проекта.

Инициатива направлена на выявление в России примеров героических и отважных поступков, неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке, а также мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций, способности и готовности бескорыстно прийти на помощь людям, примеров социально значимых волонтерских и добровольческих решений.

За семь лет реализации проекта нагрудным знаком и символом "Горячее сердце" награждены 1 тыс. 20 лауреатов из России и зарубежных стран. В 2020 году в адрес оргкомитета поступило 793 представления из 85 субъектов и девяти зарубежных стран. Лауреатами инициативы "Горячее сердце – 2020" с международным участием стали 175 человек (семеро из них посмертно) и 10 общественных организаций и объединений.