В Тюмени станет больше уличных фонарей

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Более 14,7 км линий электроосвещения появится до конца года на автомобильных дорогах Тюмени. Уличные фонари установят на 17 участках в различных районах областной столицы, сообщают в администрации города.

Ежегодно специалисты Дирекции автомобильных дорог и мостов Тюмени, в том числе с помощью дорожной лаборатории, обследуют городскую дорожную сеть, выявляя также потребность в установке уличного освещения. Приоритет отдается дорогам, где проходит общественный транспорт, расположены социальные учреждения, жилые дома и нерегулируемые пешеходные переходы.

Всего вдоль автомобильных дорог Тюмени установлено более 35 тыс. опор для уличного освещения. До конца года их количество увеличится.

Светлее станет по дороге до поселка Сельхозтехники; по подъезду к с/о "Звенящие кедры" и с/о "Ривьера"; по проезду от пр. Майский до ул. 30 лет Победы, 148, к.1; от ул. Николая Федорова до проезда 9 Мая; по проезду к дому по ул. Чекистов, 31, корп. 1; по ул. 50 лет Октября, на участке от ул. Чекистов до ул. Старый Тобольский тракт; в мкр. Комарово; по ул. Южной (от ул. Червишевский тракт до ул. Самарцева); по ул. Ялуторовской (ул. Достоевского – ул. Грибоедова); по ул. Ю-Р.Г. Эрвье (от ул. Газовиков до здания № 19 по ул. Алебашевской).

Монтаж уличных фонарей уже завершен на участке по ул. Семена Шахлина, 53 до с/о "Березняки".

Граждан в случае проблем просят сообщать на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Не работает наружное освещение". О нерабочем фонаре в сквере или парке можно сообщить в категорию "Парки и скверы". При поступлении сообщений специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проводят ремонтные работы и восстанавливают наружное освещение. Благодаря неравнодушным тюменцам ситуация исправлена по улицам Парфенова, 40, Осипенко, 61, Тульской, 5 и так далее. За месяц в данную категорию поступает около 20 сообщений.