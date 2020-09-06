Напряженность на рынке труда в Тюменской области постепенно снижается

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Уменьшение количества безработных примерно на 4% впервые зафиксировано в Тюменской области в августе. Об этом сообщила директор регионального департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич на рабочем совещании о поддержке занятости и развитии рынка труда, которое прошло в онлайн-режиме под руководством губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Уровень безработицы в целом по региону снизился с 5,01 процента по данным на 1 августа до 4,78 процента по состоянию на 3 сентября. Снижение уровня безработицы наблюдается во всех муниципалитетах Тюменской области. Одновременно с этим продолжается увеличение уровня трудоустройства в регионе. По состоянию на 31 августа этот показатель достиг 41 процента", - доложила директор департамента.

Количество вакансий, о которых работодатели региона сообщили в службу занятости, выросло до 37,5 тыс. Это рекордный показатель для кризисных периодов. В частности, в строительной отрасли в августе количество вакансий увеличилось на 15%.

В результате реализации региональной программы поддержки занятости создано свыше 4,8 тыс. рабочих мест, уже трудоустроены более 1,8 тыс. человек.

Такой интегральный показатель, как коэффициент напряженности на рынке труда, снизился в Тюменской области до 1,06 человека на одну вакансию.

"С 17 августа мы открыли практически все сферы нашей экономики, за очень небольшим исключением. Сейчас абсолютное большинство предприятий имеет возможность работать. Хотелось бы, чтобы это обстоятельство более позитивно влияло на региональный рынок труда. Напряженность на нем постепенно снижается, но наша главная задача - вернуться к допандемийному уровню показателей", - резюмировал Александр Моор.

Евгений Бабенко