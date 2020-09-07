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В Тюменской области начнут проводить экскурсии

Общество, 09:05 07 сентября 2020

департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

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В Тюменской области снят запрет на проведение культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий с 7 сентября.

Главное условие – число участников не должно превышать 50 человек, организаторы обязаны строго выполнять рекомендации Роспотребнадзора: обеспечить соблюдение социальной дистанции, наличие индивидуальных средств защиты и антиспетиков для обработки рук.

В музеях, в том числе на открытом воздухе, возобновляется проведение выставочно-экспозиционных мероприятий. Допускается проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством человек не более 5 и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 метра.

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# коронавирус , экскурсии

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