Помогающие бороться с COVID-19 работники получат новые выплаты

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Более 5 млрд рублей выделено из резервного фонда правительства РФ для новых стимулирующих выплатах работникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление, сообщается на сайте Государственной думы, подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Речь идет, - отмечено в сообщении, - об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции".

Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем. Именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами, размер которых составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.