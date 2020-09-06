Восемь жителей Тюменской области с COVID-19 остаются на ИВЛ

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25 человек вылечились от коронавируса в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии - 7 тыс. 116 человек, сообщает оперативный штаб Тюменской области 5 сентября.

Заболел за сутки 51 человек, в том числе трое детей. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 8 тыс. 12 жителей региона.

Восемь пациентов подключены к ИВЛ. 56 человек остается под медицинским наблюдением. 3 тыс. 475 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 31 пациент с коронавирусом. У всех были сопутствующие хронические заболевания.