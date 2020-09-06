С новым оборудованим тюменские онкологи снижают риски осложнений

| Фото: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | Фото: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

В "Медицинском городе" с помощью интраоперационного нейромонитора хирурги находят нервные структуры и отслеживают их состояние в ходе оперативного вмешательства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Благодаря этому риск послеоперационных осложнений становится минимальным. Повышение качества медицинской помощи и безопасности пациента – приоритетные направления работы в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Новое оборудование необходимо при проведении вмешательств в области головы и шеи, например, щитовидной железе, когда существует риск повредить нервы и важно сохранить их полноценную функцию.

На сегодняшний день тюменские онкологи провели два хирургических вмешательства с применением нейромонитора. Обе операции прошли успешно и без осложнений.