  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

С новым оборудованим тюменские онкологи снижают риски осложнений

Общество, 12:46 06 сентября 2020

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | Фото: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

В "Медицинском городе" с помощью интраоперационного нейромонитора хирурги находят нервные структуры и отслеживают их состояние в ходе оперативного вмешательства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Благодаря этому риск послеоперационных осложнений становится минимальным. Повышение качества медицинской помощи и безопасности пациента – приоритетные направления работы в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Новое оборудование необходимо при проведении вмешательств в области головы и шеи, например, щитовидной железе, когда существует риск повредить нервы и важно сохранить их полноценную функцию.

На сегодняшний день тюменские онкологи провели два хирургических вмешательства с применением нейромонитора. Обе операции прошли успешно и без осложнений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медицинский город , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 06.09.2020На профориентационном проекте "Стройка" ждут заявок от тюменских подростков
12:46 06.09.2020С новым оборудованим тюменские онкологи снижают риски осложнений
12:43 06.09.2020В Тюменской области 50 новых случаев заражения коронавирусом
12:28 06.09.2020Тюменцы создали видеоролики о плюсах и минусах социальных сетей