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Фестиваль уличного кино в Тюмени объединил более 600 человек

Общество, 13:46 06 сентября 2020

Медиаполис | Фото: Медиаполис

Более 600 участников объединил на набережной Туры в Тюмени фестиваль уличного кино. Зрители смогли посмотреть не только короткометражные фильмы, вошедшие в конкурсную программу, но и оценить работы тюменских режиссеров, сообщает "Медиаполис".

В 2020 году на фестивале было представлено 10 конкурсных работ. В конце показа зрители светом фонариков выбирали картину-победителя. Результаты будут объявлены через два месяца после завершения показов во всей России и обработки голосов.

Специально для тюменцев организаторы устроили внеконкурсный показ "Made in Tyumen", на котором показали 4 работы местных режиссеров.

Зрителей также ждала лекция от продюсера Анны Румянцевой, которая рассказала о своей профессии.

Отметим, что на фестивале предусмотрели необходимые меры безопасности: на площадке были маски и санитайзеры, а места в зрительской зоне были организованы с соблюдением социальной дистанции.

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