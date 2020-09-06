Фестиваль уличного кино в Тюмени объединил более 600 человек

| Фото: Медиаполис | Фото: Медиаполис

Более 600 участников объединил на набережной Туры в Тюмени фестиваль уличного кино. Зрители смогли посмотреть не только короткометражные фильмы, вошедшие в конкурсную программу, но и оценить работы тюменских режиссеров, сообщает "Медиаполис".

В 2020 году на фестивале было представлено 10 конкурсных работ. В конце показа зрители светом фонариков выбирали картину-победителя. Результаты будут объявлены через два месяца после завершения показов во всей России и обработки голосов.

Специально для тюменцев организаторы устроили внеконкурсный показ "Made in Tyumen", на котором показали 4 работы местных режиссеров.

Зрителей также ждала лекция от продюсера Анны Румянцевой, которая рассказала о своей профессии.

Отметим, что на фестивале предусмотрели необходимые меры безопасности: на площадке были маски и санитайзеры, а места в зрительской зоне были организованы с соблюдением социальной дистанции.