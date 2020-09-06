Тюменское предприятие задолжало работникам около семи миллионов рублей

Долги по зарплате в 6,9 млн рублей погашены на предприятии-банкроте в Тюмени после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство региона.



Проверка исполнения трудового законодательства в ООО "Нефтегазовый концерн "Альфа" установила, что в октябре 2019 года в отношении компании введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.

На предприятии имелась задолженность по оплате труда за ноябрь и декабрь 2019 года в общей сумме более 6,9 млн рублей перед 60 работниками.

Для защиты трудовых прав работников прокуратура внесла представление в адрес генерального директора фирмы и объявила ему предостережение о недопустимости нарушения закона.

В январе 2020 года общество было признано банкротом, открыто конкурсное производство. В настоящее время задолженность по зарплате полностью погашена.