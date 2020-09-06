Студент ТИУ создает новый тип ветрогенератора для Крайнего Севера

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студент Тюменского индустриального университета Денис Лосев выбрал темой своей научной работы ветроэнергетику, сообщает пресс-служба вуза.

Молодой человек получил стипендию Губернатора Тюменской области за особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе. Стипендиат увлекается 3D-моделированием и программированием, в школьные годы занимался радиотехникой и создавал модели.

В настоящее время он создает новый тип ветрогенератора, предназначенный для работы в условиях Крайнего Севера и труднодоступных регионах РФ, а также необходимый для электрификации нефтяных месторождений, которые на сегодняшний день не электрифицированы и питаются от дизель-генераторов.

"ТИУ помог мне полностью раскрыться и предоставил возможность зарекомендовать себя не только на внутривузовском уровне, участвуя в конкурсах и конференциях, я представляю результаты исследований в научных кругах других учебных заведений, а также различных организаций, — рассказал Денис Лосев.

В планах молодого ученого полностью завершить проект — описать и смоделировать работающую конструкцию, и технологию изготовления ветрогенератора.