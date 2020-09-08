Генеральным партнером Тюменского нефтегазового форума выступит "Газпром нефть"

| Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума | Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума

"Газпром нефть" станет генеральным партнером Тюменского нефтегазового форума 2020 года, который пройдет 22-24 сентября. Компания проведет несколько круглых столов, пленарных сессий и рассмотрит достижения разработчиков на Технологических днях, сообщают организаторы.

В состав делегации предприятия войдут более 80 экспертов и специалистов из структурных подразделений: Научно-технического центра "Газпром нефти", "Газпромнефть-Ямала", "Мессояханефтегаза", "Газпромнефть-Хантоса", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза", "Газпромнефть-Востока" и других.

Представители компании примут участие в ключевых мероприятиях форума: официальном открытии выставки инноваций ТЭК и в обсуждении будущего отрасли на пленарном совещании "Будущее сегодня: новые возможности индустрии" вместе с представителями Минприроды России, Минпромторга России, Минэнерго России и правительства Тюменской области. Эксперты обсудят новые стандарты индустрии, топливо будущего и попытаются ответить на вопрос: вытеснят ли альтернативные источники энергии традиционные?

Также эксперты примут участие в пленарной сессии "Цифровая трансформация ТЭК: раскрывая потенциал будущего". Что необходимо для того, чтобы искусственный интеллект, технологии дополненной AR и VR реальности эффективно меняли производственные процессы? Можно ли сделать переход на облачные технологии и Big Data безболезненным для компании?

На заседаниях круглых столов эксперты обсудят использование мобильных установок и модульных решений при обустройстве удаленных месторождений. Отдельная панельная сессия будет посвящена теме защиты сотрудников и промышленной безопасности в условиях пандемии. Руководители компании представят результаты программы "Газпром нефти" по борьбе с распространением COVID-19 – "Антивирус".

На Технологическом дне специалисты "Газпром нефти" обсудят программу трансформации операционной модели "Актив будущего", внедренной в компании для оптимизации бизнес-процессов. Наиболее перспективные достижения представители компании отобрали заранее для презентации на Технологических днях форума.