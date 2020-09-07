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Хлеборобы Ишимского района ждут хорошей погоды для завершения уборочной

Экономика, 14:46 07 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

78 % посевных площадей обмолочено в Ишимском районе на 7 сентября из запланированных 59 тыс. 581 гектара, закончить уборку не дают дожди и холодная погода, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов. Четыре хозяйства завершили уборочную кампанию.

"Урожайность составила 21 центнер с гектара. Намолочено 147 тысяч тонн зерна – это 12-15 процентов от областного "каравая" – цифра значимая!" - подчеркнул Сергей Максимов.

Пока идут дожди, влажность не позволяет продолжить уборочную. Комбайны стоят на краю полей.

Предприятия Ишимского района формируют семенной фонд - засыпано 21,5 тыс. тонн семян из 23 тысяч запланированных. Часть зерна реализована хозяйствам соседних районов. Хозяйства готовят почву – обработано более 31 тыс. га.

Продолжается уборка картофеля, убрано 20 % урожая с более чем 100 гектаров.

Инна Кондрашкина

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# земледелие , Ишим , картофель , уборка урожая , уборочная кампания

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