В Тобольске наградили лучших работников культуры и допобразования

| Фото: центр искусств и кульутры Тобольска | Фото: центр искусств и кульутры Тобольска

Преподаватель Тобольской детской школы искусств им. А. А. Алябьева Лариса Некозырева стала победителем премии в области культуры, искусства и дополнительного образования им. Юрия Константинова, сообщает городской центр искусств и культуры.

Открыл премию глава города Максим Афанасьев. Он поблагодарил деятелей культуры и искусства за добросовестный труд и вклад в развитие родного города.

Лариса Некозырева отличилась в номинации "Лучший преподаватель", в номинации "Лучший артист" премии удостоен вокалист центра искусств и культуры Тобольска Олег Янковский.

В номинации "Ветеран культуры" победителем стала руководитель ансамбля "Мелодия" Галина Грязнова. А ансамблю вручили диплом о присвоении звания "Народный коллектив ветеранов" Тюменской области. В номинации "Меценат культуры" отмечен генеральный директор компании "ЮГОР" Юрий Ронжин.

В номинации "Лучший библиотекарь" победителем стала Людмила Писарева, главный библиотекарь филиала № 8 "Централизованной библиотечной системы". Премию в номинации "Лучшее творческое клубное формирование" получил образцовый любительский хореографический коллектив "Фейерверк".

Добавим, Юрий Константинов, в честь которого и организована премия, был выдающимся деятелем искусства и культуры Тобольска. Благодаря ему были созданы муниципальные коллективы, отреставрированы памятники культуры.