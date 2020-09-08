Тюменцы поделятся спортивными фотографиями питомцев

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменцев приглашают принять участие в фотоконкурсе "Спортивный питомец". Трое его победителей получат сертификаты в зоомагазин на 3 тыс. рублей, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Суть конкурса – показать спортивную сторону домашнего любимца. Возможно, он любитель высоко прыгать или гонять мяч, мастер делать асаны из йоги, активно заниматься на тренажере, или принимает участие в каких-то соревнованиях, смотрит спортивные матчи. Задача хозяина – запечатлеть четвероного друга в лучшем спортивном виде.

Подробности участие в конкурсе по ссылке. Победители будут определены 28 сентября по трем номинациям: "Самый спортивный питомец", "Самое оригинальное фото", "Обладатель наибольшего числа лайков к конкурсному фото".