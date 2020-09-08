  • 8 сентября 20208.09.2020вторник
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы поделятся спортивными фотографиями питомцев

Общество, 15:32 08 сентября 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменцев приглашают принять участие в фотоконкурсе "Спортивный питомец". Трое его победителей получат сертификаты в зоомагазин на 3 тыс. рублей, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Суть конкурса – показать спортивную сторону домашнего любимца. Возможно, он любитель высоко прыгать или гонять мяч, мастер делать асаны из йоги, активно заниматься на тренажере, или принимает участие в каких-то соревнованиях, смотрит спортивные матчи. Задача хозяина – запечатлеть четвероного друга в лучшем спортивном виде.

Подробности участие в конкурсе по ссылке. Победители будут определены 28 сентября по трем номинациям: "Самый спортивный питомец", "Самое оригинальное фото", "Обладатель наибольшего числа лайков к конкурсному фото".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные , фотоконкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 08.09.2020Кошке Ламбе срочно нужна передержка
16:49 08.09.2020Устная олимпиада по математике пройдет в четырех городах Тюменской области
16:38 08.09.2020Детям необходимо делать гимнастику для глаз, уверены эксперты
16:27 08.09.2020Тюменские поисковики установили личность красноармейца по бритве