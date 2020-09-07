В тобольском детском саду оформили группу по мотивам сказки "Конек-горбунок"

| Фото: тюменское отделение партии «Единая Россия» | Фото: тюменское отделение партии «Единая Россия»

Группу в детском саду Тобольска оформили по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок", сообщает тюменское отделение партии "Единая Россия".

Руководство тобольского детского сада № 1 обратилось к первому заместителю председателя Тюменской областной думы Андрею Артюхову с просьбой о выделении денег для ремонта группы. После рассмотрения обращения помощь была оказана. Обновленную группу в третьем корпусе сада Андрей Артюхов осмотрел в ходе рабочей поездки в Тобольск.

"Помещения требовали капитального ремонта, и мы предложили руководству учреждения оформить их по мотивам известной сказки. "Конька-горбунка" в Тобольске хорошо знают и любят, а в этом детском саду по произведению даже устраивают конкурс чтецов. Жизнь Петра Ершова, его творчество тесно связаны с нашим родным краем. Хорошо, что дети знакомятся со сказкой великого земляка в самом раннем возрасте", - отметил Андрей Артюхов

Стены, мебель и даже жалюзи в спальне и игровой — с изображением персонажей произведения: Иванушка верхом на Коньке-горбунке, жар-птица, пролетающая над городом, Царь-девица в хрустальной ладье.

"Группа получилась очень светлой и уютной. Родители довольны тем, какие комфортные условия созданы для детей, а малыши с удовольствием знакомятся с героями сказкиа", — рассказала директор детского сада Татьяна Хлызова.

В двух других корпусах детского сада № 1 при поддержке единороссов появились малые архитектурные формы в виде героев сказки — горки, качели, карусели.