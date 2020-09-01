IT-специальности выбирают участники профориентационного проекта "Билет в будущее"

| Фото: "Билет в будущее" ВКонтакте | Фото: "Билет в будущее" ВКонтакте

Попробовать себя в различных профессиях могут школьники Тюменской области на проекте "Билет в будущее". По данным регионального оператора проекта Юлии Петровой, организаторы предлагают ребятам около 200 компетенций, при этом часть из них пройдут только в очном формате. Онлайн профессиональные пробы для обучающихся региона стартовали с середины августа. Пока у юных тюменцев самое популярное направление - информационные технологии.

"За прошлую неделю у нас на сайте зарегистрировались более 4,5 тысяч детей, они прошли 14,5 тысяч различных тестов и посетили 128 мероприятий онлайн. Зарегистрировались 949 родителей, их мы просим активнее подключаться. Режим онлайн позволяет вовлечь максимальное число ребят, мы рассчитываем на несколько десятков тысяч участников. В деревнях качество интернета хуже, но надеемся, что и там школьники смогут подключиться к проекту", - рассказала Юлия Петрова.

В Тюменской области проект стартовал на 13 площадках: профпробы онлайн проводят 12 колледжей региона и ТОГИРРО, который организует компетенции, связанные с дошкольным воспитанием. При этом юные тюменцы тоже могут присоединиться к занятиям, которые проводят педагоги любого другого региона страны. Им доступны три мероприятия в формате онлайн и одно офлайн. Даты начала очных занятий зависят от эпидситуации в регионе.

"Участвовать в проекте интересно. На первом этапе детям в увлекательной игровой форме предлагают пройти тесты и определить сильные стороны и те, которые стоит подтянуть. На втором этапе они пробуют себя в разных сферах, а на третьем получают рекомендации исходя из возможностей, представленных в нашем регионе. В организации высшего и дополнительного образования мы направили призыв разместить информацию о себе на сайте "Билет в будущее", чтобы дети могли определиться, где им продолжить обучение", - сообщила Юлия Петрова.

Проект продолжится до 15 ноября.

Татьяна Ковалева