О прививках от гриппа тюменцам расскажут по горячей линии Роспотребнадзора

| Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

Горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ запустил Роспотребнадзор по Тюменской области.

Консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.

Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Специалисты консультируют жителей региона по телефонам 8 (3452) 69-67-91 и 8-904-492-92-30. Часы работы: понедельник - четверг – с 9 до 18 часов; пятница – с 9 до 16 часов 45 минут. Перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут. Горячая линия продолжит работу до 12 октября.