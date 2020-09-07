Тюменский Росводоканал очистил воду с помощью активированного угля

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Избавились от сезонного запаха воды с помощью активированного угля специалисты компании "Росводоканал Тюмень". На предприятии сообщают, что причиной постороннего запаха стали осенние изменения в р. Тура, связанные с резким уровнем подъема воды. Такие природные явления не уникальны для местности.

"Автоматизация подачи реагентов позволила значительно повысить точность и качество очистки. Для того, чтобы избавиться от сезонного запаха, периодически появляющегося в речной воде, с 27 августа по 2 сентября в фильтры Метелевского водозабора было загружено более 15 тонн активированного угля", - рассказал начальник цеха водоподготовки "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Черкашин.

Качество воды, поступающей в город с сооружений водоподготовки "Росводоканал Тюмень", круглосуточно контролирует центральная аналитическая лаборатория предприятия. Специалисты проводят исследования воды по ряду химических и микробиологических показателей.

"Мы работаем по программе, утвержденной Роспотребнадзором. В первую очередь проверяем органолептические характеристики - запах, цветность и мутность. В обязательном порядке контролируем уровень остаточного хлора, солей и металлов. В зависимости от группы показателей проверки проводим через час и через два часа", - рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Тюмень" Алла Сундрякова.

Лабораторные исследования проводятся на всех этапах очистки ресурса. Анализ речной воды также крайне важен для расчета необходимого количество реагентов специалистами предприятия.

Для кардинального решения проблемы с сезонным запахом воды в рамках концессионного соглашения между правительством региона, администрацией города и тюменским водоканалом, проводится реконструкция водоочистных сооружений. Завершить все работы на объектах водоподготовки планируется в 2024 году.