В Ярковском районе определилось предприятие с самой высокой урожайностью зерновых культур

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Самую высокую урожайность зерновых – 36 ц/га – получили труженики ООО "Агрофирма Междуречье" Ярковского района. Это предприятие всегда демонстрирует высокий показатель урожайности, об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала главный специалист отдела сельского хозяйства районной администрации Татьяна Исаева.

По ее словам, помимо агрофирмы, высокая урожайность на зерновых культурах отмечена в хозяйстве ИП Табанакова - 27 ц/га.

"Высокая урожайность в этих хозяйствах обусловлена тем, что они выдерживают технологические процессы. Пользуются сортами зерновых нерайонированными в Тюменской области, ведут осеннюю обработку почвы, вовремя сеют и убирают", - отметила Исаева.

В Ярковском районе на 7 сентября убрано 4 тыс. 728 га, занятых пшеницей, ячменем и овсом. Это 57,8 % от общей площади. Валовый сбор составил 10 тыс. 255 тонн зерна. Средняя урожайность – 21,7 ц/га.

"Полученное зерно дорабатывают: сушка, сортировка. Два предприятия СХП "Покровское" и СХПК "Тараканова" занимаются реализацией зерна. При этом "Покровское" имеет статус семеноводческого предприятия", - добавила главный специалист отдела сельского хозяйства.

Всего в Ярковском районе обмолотом зерновых занимаются восемь предприятий разной формы собственности. Заготовку кормов завершили все предприятия, за исключением ООО "Ясень – Агро", им осталось заложить 6 тыс. тонн сочного корма.

Анжела Лебедева