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Детская школа искусств в Тюменском районе откроется после капремонта

Общество, 15:20 08 сентября 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Детская школа искусств в Онохино Тюменского района откроется после капитального ремонта. Сейчас в учреждение приобретается и устанавливается необходимое оборудование, мебель и инвентарь для проведения занятий в школе, сообщает пресс-служба администрациии муниципалитета.

Уровень подготовки учреждения дополнительного образования к приему детей оценила глава района Светлана Иванова. Школа располагает всем необходимым для обучения и развития талантов юных онохинцев, убедилась она.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Онохино планируется отремонтировать пять улиц общей протяженностью более четырех километров – ул. Советская и Береговая в дер. Головина, 70 лет октября, Центральной и Мира в с. Онохино. Разрабатывается проектная документация на устройство тротуаров на 20 улицах общей протяженностью более 15 км.

Также в 2020 году в муниципалитете проведены работы по обустройству 25 контейнерных площадок.

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# Онохино , школа искусств

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