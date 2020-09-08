Тоболяков приглашают на Международный фестиваль уличного кино

| Фото: Мультицентр "Моя территория" | Фото: Мультицентр "Моя территория"

10 короткометражных фильмов в рамках Международного фестиваля уличного кино увидят жители Тобольска 11 сентября, сообщает городской мультицентр "Моя территория".

Кинозал под открытым небом развернется на площадке перед Дворцом наместника с 18 до 22 часов. Количество мест для зрителей ограничено из-за дистанционного режима. Чтобы занять один из мягких пуфов, необходимо зарегистрироваться и показать при входе уникальный QR-код участника.

В начале мероприятия гости прослушают образовательную видеолекцию сценариста Максима Семенова "Кино и праздники в СССР" и узнают, как появилась традиция смотреть "Иронию судьбы, или С легким паром" в новогоднюю ночь, "Девчата" на 8 марта, а "17 мгновений весны" 23 февраля.

"Здорово, что такие крупные события не обходят стороной Тобольск. Международный фестиваль уличного кино не только знакомит с новыми именами в киноиндустрии, но развивает вкус, интерес к киноискусству", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Гостей ждет розыгрыш призов с символикой фестиваля. А в конце показа зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу фонариками на своих телефонах.