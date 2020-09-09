Тюменцев приглашают на форум "Кинопедагогика"

| Фото: кинопедагогика.рф | Фото: кинопедагогика.рф

Форум "Кинопедагогика" состоится в Тюмени с 21 по 27 сентября. Он пройдет в рамках Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", сообщают организаторы.

В рамках форума будут работать несколько секций: "Кинообразование", "Медиаобразование", "Кинопедагогика на практике", пройдет круглый стол "Внедрение кинопедагогики в образовательный процесс". Помимо работы трех секций на трех площадках пройдут мастер-классы экспертов медиасферы.

Для участия в форуме необходимо подать заявку.