Тюменцев приглашают на форум "Кинопедагогика"
| Фото: кинопедагогика.рф
Форум "Кинопедагогика" состоится в Тюмени с 21 по 27 сентября. Он пройдет в рамках Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", сообщают организаторы.
В рамках форума будут работать несколько секций: "Кинообразование", "Медиаобразование", "Кинопедагогика на практике", пройдет круглый стол "Внедрение кинопедагогики в образовательный процесс". Помимо работы трех секций на трех площадках пройдут мастер-классы экспертов медиасферы.
Для участия в форуме необходимо подать заявку.