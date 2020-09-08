Детям необходимо делать гимнастику для глаз, уверены эксперты

| Фото: www.rospotrebnadzor.ru/ | Фото: www.rospotrebnadzor.ru/

Школьникам необходимо делать гимнастику для глаз. Длительность непрерывного просмотра или занятий не должна превышать 30 минут, оптимальное расстояние для зрения - 2 - 5,5 метров от экрана телевизора, и 40 см от экрана компьютера, сидеть необходимо не сбоку, а прямо перед экраном. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Правильные зрительные привычки у детей нужно формировать с 2-3 лет, уверены они. Детей нужно учить периодически моргать. Сидя за столом, не горбиться. Не давать ребенку смотреть пристально, чаще переводить взгляд с ближнего на дальние предметы и обратно. Превратить эти упражнения из игры в привычку. Длительный просмотр телевизора, занятия на компьютере, планшете, мобильном телефоне оказывают неблагоприятное влияние на зрение.

Для охраны зрения детей необходимо правильно организовать занятия в домашних условиях. Чтобы сохранить или улучшить зрение ребенка, нужно подобрать для него соответствующие игрушки и игры. Полезна любая игрушка, которая прыгает, вертится, катится и движется. Полезны любые игры с использованием мяча. Целесообразно уменьшить время игр, способствующих пристальному смотрению: шахматы, шашки, головоломки.

Общая продолжительность занятий ребенка дома в течение дня не должна превышать 40 минут в возрасте от 3-х до 5-и лет и одного часа в 6-7 лет. Желательно, чтобы дети занимались как в первую, так и во вторую половину дня, при этом между занятиями необходимо выделять время для активных игр и пребывания на свежем воздухе. Однотипные занятия, связанные с напряжением зрения, должны прерываться каждые 10-15 минут для отдыха.