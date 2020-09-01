"Современник" в день открытых дверей устроит квест-ярмарку

| Фото: из сообщества центра "Современник" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества центра "Современник" во ВКонтакте (архив)

В формате квест-ярмарки пройдет День открытых дверей в центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в Тюмени 12 сентября, начало — в 12 часов, сообщают организаторы.

"Посетив развлекательную программу, вы попадете в мир творчества, креатива и веселья. Гостей ждут увлекательная экспозиция перед началом мероприятия, интересные рассказы о деятельности клубных формирований, видеоролики о работе учреждения. Формат квест-ярмарки подарит новые ощущения", — рассказали в ЦКиИ "Современник".

Посетители смогут записаться на пробные занятия, получить консультационную помощь в выборе направления, познакомиться с руководителями студий. Перед посещением мероприятия организаторы рекомендуют скачать программу для распознавания QR-кодов. С собой необходимо взять защитную маску.