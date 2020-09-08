Астрономическая неделя в Тюмени

Скриншот приложения Star Map Скриншот приложения Star Map

Всплеск метеорного потока Сентябрьские эпсилон-Персеиды ожидают любители астрономии 9 сентября. Он станет главным астрономическим событием с 8 по 13 сентября.

Активность Персеид сохраняется на протяжении всего сентября, но увидеть вспышки метеоров можно только в отдельные периоды всплеска активности. Наблюдать звездный дождь лучше в ясную погоду за городом, чтобы не мешал искуственный свет.

По данным портала Astronet, 10 сентября Луна вступит в фазу последней четверти и будет наблюдаться в утренние часы высоко над горизонтом. Затем естественный спутник Земли перейдет в созвездие Близнецов, где пробудет до 13 сентября, а после перейдет в созвездие Рака.

Из планет Солнечной системы для наблюдений доступны все, кроме Меркурия. Юпитер и Сатурн движутся в попятном направлении по созвездию Стрельца. Наблюдать их с наступления темноты и до полуночи. Планеты будто догоняют друг друга, а к концу года сблизятся максимально.

В 20 часов к ним присоединяется Марс. Красная планета перемещается по созвездию Рыбв одном направлении с Солнцем, 9 сентября меняя движение на попятное. Напомним, что лучшая видимость Марса наступит в октябре, когда красная планета максимально близко подойдет к Земле.

Наблюдать Венеру можно после 2 часов. Даже в лучах восходящего Солнца ее можно легко найти как самую яркую звезду. Искать планету нужно в созвездии Рака.

Уран и Нептун видны всю ночь, но только в мощную аппаратуру и при идеальных условиях наблюдения.

Из комет на неделе можно наблюдать NEOWISE в созвездии Девы и 88P/Howell в Весах. Из астероидов самой яркой в это время будут Веста в Раке и Церера в созвездиях Водолея и Южной Рыбы.

Евгения Шевцова